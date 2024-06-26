Политтехнолог и эксперт Игорь Семенов в интервью изданию “МК” высказал предположение, когда начнется решающая битва специальной военной операции. Он уточнил, что это сражение будет проходить в воздухе, причем в нем примут участие американские истребители F-16.

Эксперт напомнил недавнее заявление бывшего полковника СБУ Олега Старикова о начале генерального сражения в августе или максимум в сентябре 2024 года. По мнению экс-представителя украинской спецслужбы, это будет либо новая эскалация, либо, напротив, деэскалация конфликта. Также результаты сражения могут стать основой для переговоров о прекращении огня.

Политтехнолог Семенов пояснил, что истребители F-16 будут использоваться Киевом только для одной цели – захватить превосходство в воздухе. Он надеется выбить из своего воздушного пространства российские бомбардировщики Су-34, которые атакуют позиции ВСУ планирующими авиабомбами, ставшими настоящим кошмаром для украинских подразделений.