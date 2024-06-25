IT-компания Bnovo и OneTwoTrip провели исследование с целью выяснить, хватает ли туристам, отправляющимся на отдых, выделенных на путешествие денег. В результате выяснилось, что 50 процентов выходят за рамки намеченного бюджета, передает РИА Новости.

40% респондентов рассказали, что во время прошлого отпуска вынуждены были потратить больше, чем планировали, на развлечение, экскурсии и питание. 12 процентов опрошенных отметили, что лишь незначительно превысили выделенный на поездку лимит.

Также опрос показал, что подавляющее большинство туристов отдыхают за “свои деньги”. 55 процентов специально откладывают из зарплаты на отпуск, 8% зарабатывают дополнительно на инвестициях, а еще 7% – подрабатывают, чтобы комфортно отдохнуть.

33% признали, что пользуются кредитным лимитом с карты, причем 11% делают это каждый отпуск. Треть из них всего за месяц “отбивают” снятые с карты заемные средства, а вот 11 процентам респондентов приходится “отрабатывать” на протяжении полугода.

Деньги на непредвиденные расходы берут с собой 47 процентов участников исследования.

Также выяснилось, что 40% опрошенных в 2024 году готовы потратить на отпуск 30-80 тысяч рублей на человека.