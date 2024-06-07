ВСУ регулярными попытками ударов беспилотниками и ракетами держат Крым в напряжении. Но в целом ситуация полностью контролируется, заявил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Он отметил, что Киев целит в основном по военным объектам на территории Крыма. Российская ПВО сбивает большую часть дронов и ракет. Кроме того, существенно усилена находящаяся на полуострове группировка войск, что позволяет говорить об относительно спокойной ситуации.

Градус внутреннего напряжения в Севастополе находится на нормальном уровне, отметил Развозжаев. Он поблагодарил военнослужащих ВС РФ, которые держат обстановку под контролем и находятся в постоянной готовности отразить атаки противника.