Популярная российская певица Нюша продолжает радовать своих поклонников откровенными фотографиями после расставания со своим супругом Игорем Сивовым. Очередная порция соблазнительных снимков была опубликована на страничке знаменитости в социальной сети ВКонтакте.

«Ты – это целая вселенная. Со своей орбитой, законами и потенциалом», – подписала кадры с откровенной фотосессии певица.

Фотографии знаменитости в откровенном купальнике пришлись по душе большей части аудитории. На момент публикации материала соблазнительные снимки успело посмотреть более 29 тысяч пользователей, а 1900 подписчиков поставили эмодзи «сердечко» под постом.

На опубликованных снимках Нюша предстала перед своими фанатами в откровенном бикини белого цвета. Певица позировала на фоне морского побережья с золотистым песком и кристально чистой водой. Свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками, крупными серьгами и макияжем.