На Ореховском направлении в Запорожской области российский расчет БПЛА ликвидировал трех боевиков ВСУ. Противники увидели угрозу и попытались спрятаться под сгоревшим немецким танком «Леопард», но это их не спасло, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Уничтожили трех боевиков ВСУ. Не ожидал увидеть: группа противника заходила, и [они] выходили постоянно на дорогу, поджидали, пока прилетят “птички” со сбросами к ним, и начинали их расстреливать. Просто на дороге, очень неожиданно было. Я не знаю, чем они думали, но после первого двухсотого они перестали выходить», – рассказал один из операторов БПЛА с позывным «Молот».

Он также отметил, что позиции ВСУ на Ореховском расстоянии располагаются на расстоянии более 10 километров от ВС РФ. Там противник чувствует себя относительно безопасно и не ожидает ударов. Но российские артиллеристы регулярно беспокоят их, проводя точные атаки по координатам, полученным от операторов FPV-дронов.