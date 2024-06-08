В 15:00 в субботу, 8 июня, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Старокраматорскому машиностроительному заводу.

Это предприятие ВСУ давно превратили в настоящий хаб бронетехники. Там находились танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные и буксируемые артиллерийские установки советского и натовского образца.

При этом многие виды техники и артиллерийского вооружения Киев задействовал у Часова Яра для контрбатарейной борьбы, отмечает Telegram-канал «Военная хроника».

ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ либо по тем промышленным и энергетическим целям, которые используются для нужд украинской армии. Киев же от бессилия бьет по мирным городам России, чтобы продемонстрировать западным хозяевам хоть какие-то успехи.