Дружившие в недавнем прошлом популярные российские артисты Филипп Киркоров и Любовь Успенская выясняют свои отношения в судебном порядке. При этом от конфликта знаменитостей пострадал и продюсер Иосиф Пригожин, пытавшийся примирить враждующие стороны. Об этом в своем материале сообщает портал StarHit.

Певец Филипп Киркоров подал на Любовь Успенскую в суд из-за публичного оскорбления в его адрес. Артист требует возместить ему моральный ущерб в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь певица Любовь Успенская подала встречный иск за публичные оскорбления в ее адрес. Она также требует взыскать с Киркорова сумму в размере 10 миллионов рублей.

Продюсер Иосиф Пригожин пытался примирить враждующие стороны, поэтому связался с Успенской в попытке убедить ее решить конфликт путем мирных переговоров с Киркоровым. Однако по словам адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Филиппа Киркорова в суде, Успенская отвергла предложение Пригожина в очень грубой форме, наговорив ему гадостей.