Популярная в Сети игра Hamster Kombat, где пользователи развивают свою криптобиржу и зарабатывают внутриигровые монеты, нажимая на изображения хомяка, может привести к серьезным проблемам с психикой у детей. Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» заявила детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, разум ребенка может быть одержим сверхидеей – собрать как можно больше монет в игре. При этом дети ради достижения поставленной перед собой цели могут отказаться от общения со сверстниками, сна и еды. Подобный образ жизни быстро приведет к перенапряжению нервной системы, частым срывам и в дальнейшем к развитию серьезных психических заболеваний.

«Чтобы не было таких зависимостей, родителям следует максимально разнообразить досуг ребенка», – отметила Наумова.

Психолог подчеркнула, что ребенку очень важно находится в коллективе единомышленников, где к нему будут хорошо относится и ценить его. При этом родителям необходимо найти общие интересы со своими детьми, чтобы проводить больше времени за общим делом.