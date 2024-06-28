Первый российский генотерапевтический препарат «АнтионкоРАН-М» получил разрешение от Министерства здравоохранения РФ на проведение первого этапа клинических испытаний и успешно прошел его. Данный противораковый препарат был разработан российской биотехнологической компанией «Генная хирургия», являющаяся участником рынка НТИ «Херснет».

В испытании принимало участие 13 пациентов в возрасте от 30 до 78 лет. Главная цель первой фазы клинических испытаний – определение безопасности препарата для пациентов.

«В ходе исследования ни у одного из пациентов не было выявлено серьезных нежелательных явлений, ассоциированных с применением препарата “АнтионкоРАН-М”», – отметил сооснователь компании «Генная хирургия» Максим Кокшаров.

Специалист также добавил, что во время клинических испытаний у нескольких пациентов наблюдался ответ на лечение, несмотря на исчерпание прочих методов лечения.

Активный период испытаний первой фазы длился два года. За это время подтвердилась безопасность препарата. Теперь авторы препарата направили необходимые документы в Минздрав России с целью получения разрешение на начало испытаний второй фазы.