Известный российский артист и шоумен Прохор Шаляпин поделился рассказал журналистам, кто из российских звезд имеет самое большое состояние. По словам певца, современная молодежь, к его радости, стала обращать внимание на богатство русской культуры. Он считает это правильным, даже если артисты делают из этого конъюнктуры.

«Ближе к народу надо быть. У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина», – отметил артист, добавив, что певицы не афишируют положение своих финансовых дел, но это и так известно.

Как отметил Шаляпин, певицы- народницы имеют заработки выше, чем у многих знаменитых эстрадных артистов. Это направление в музыке постепенно начинает привлекать молодые поколения. Он подчеркнул, что начинающим артистам стоит обратить внимание на народный фольклор, так как сейчас ощущается нехватка подобного репертуара.