Известный российский артист и шоумен Прохор Шаляпин поделился рассказал журналистам, кто из российских звезд имеет самое большое состояние. По словам певца, современная молодежь, к его радости, стала обращать внимание на богатство русской культуры. Он считает это правильным, даже если артисты делают из этого конъюнктуры.
«Ближе к народу надо быть. У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина», – отметил артист, добавив, что певицы не афишируют положение своих финансовых дел, но это и так известно.
Как отметил Шаляпин, певицы- народницы имеют заработки выше, чем у многих знаменитых эстрадных артистов. Это направление в музыке постепенно начинает привлекать молодые поколения. Он подчеркнул, что начинающим артистам стоит обратить внимание на народный фольклор, так как сейчас ощущается нехватка подобного репертуара.
«Поэтому это самое лучшее направление. Надо идентифицировать себя как нацию. Это же наша культура, наши истоки», – резюмировал Шаляпин.