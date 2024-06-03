Певец Прохор Шаляпин рассказал о недвижимости в Сочи, которая досталась ему в наследство от «чужой бабушки». По его словам, половина апартаментов является собственностью внука женщины и вместе с ним они сдают жилье в аренду.

По словам Шаляпина, от родной бабушки ему досталась комната в Волгограде. К пожилой женщине из Сочи он был очень внимателен, заботился о ней, поэтому получил в наследство 50 процентов квартиры общей площадью в 400 квадратных метров.

На шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Шаляпин также рассказал, что долго мечтал о большом доме, как у его хорошей подруги Анастасии Волочковой. Благодаря «чужой бабушке» эта мечта сбылась.

«Обожаю дом Насти. Хотел бы такой. Мне нравится “дорого-богато”», – подвел итог певец.