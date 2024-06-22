Профсоюзы Японии требуют повысить минимальную почасовую зарплату до 1500 иен

В преддверии старта обсуждений японскими властями минимальной зарплаты на 2024 год конфедерация профсоюзов Японии в четверг (20 июня) обратилась в Минтруд, среди прочего, с просьбой ввести общенациональную единую систему минимального почасового дохода и установить его на уровне 1500 иен (около 835 руб.). Источник: Mainichi Shumbun.

Поскольку число японцев, работающих за минимальную зарплату, продолжает увеличиваться на фоне продолжающегося роста цен на товары, особенно на продукты питания, в стране ширятся призывы к повышению минимальной оплаты труда.

Размер зарплатного минимума устанавливается нормами Японии, его изменения обсуждаются каждый финансовый год. В регионах «Страны восходящего солнца» почасовая минималка зарплаты неодинакова. В 2023 финансовом году средняя почасовая оплата труда по Японии впервые превысила 1000 иен (порядка 557 руб.), составив 1004 иены. В Токио, к примеру, почасовой минимум оплаты достиг 1113 иен (около 620 руб.). Заседания Центрального совета, устанавливающего зарплатный минимум в ходе анализа бюджета текущего финансового года (в Японии: 1 апреля – 31 марта), начнутся в конце июня.

Жизненные трудности

На пресс-конференции, собранного по поводу письменного обращения в японское Министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения, представители Национальной конфедерации профсоюзов (Zenroren) указали на такие проблемы, как невозможность самостоятельно жить из-за низкой минимальной заработной платы и увеличивающегося разрыва по оплате между регионами.

Они также пояснили, что на основе обследования условий жизни членов их профсоюза в 27 из 47 префектур по всей Японии было подсчитано, что для поддержания жизни на приемлемом уровне необходима почасовая оплата в 1500 иен, поскольку нет существенной разницы в затратах на жизнь по регионам страны, независимо от того, будто крупные города или сельские поселения.

Коичи Куросава (на фото выше, в центре), генсек Zenroren, прокомментировал ситуацию: «Хотя стоимость жизни примерно одинакова в каждом японском регионе, разница в почасовом зарплатном минимуме между Токио и префектурой Иватэ составляет аж 220 иен (примерно 123 руб.). Пока размер почасовки не будет единообразным, отток рабочей силы из сельской местности Японии продолжится, что продолжит истощать эти регионы».

Следом он высказал точку зрения, что повышение минимальной заработной платы до 1500 иен затронет большое количество японцев, сообщив: «Прямо сейчас в стране целых 28,23 миллиона человек работают менее чем за 1500 иен в час».

Также на пресс-конференции выступили мужчина и женщина, работающие в Токио за минимальную зарплату. Они рассказали о своих тяжелых условиях жизни, заявив: «Работая на двух работах я не могу сэкономить денег, и меня пугают мысли о травмах или болезни» и «Мой семейный бюджет в минусе из-за резкого роста цен на электроэнергию и других факторов».

Японское правительство поставило цель на повышение минимальной зарплаты до 1500 иен примерно к середине 2030-х, но Куросава сообщил: «У нас не должно быть зарплатного минимума, при котором работник не может нормально питаться есть. Повышение заработной платы необходимо и как можно скорее, а не к середине 2030-х».