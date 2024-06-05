Проект реконструкции базы Скотт-Бейс в Антарктиде подорожал вдвое

Будущее проблемного проекта реконструкции Скотт-Бейс (на изображении – концепт нового комплекса) будет рассматриваться советом директоров Новозеландского института Антарктиды на фоне того, что ожидаемые затраты достигли почти 500 миллионов новозеландских долларов (свыше 27,5 млрд руб.). Источник: Radio New Zealand.

Работы по реконструкции антарктической базы должны были начаться в 2023 году, но государственному агентству по-прежнему не удается достичь коммерческого соглашения с основным подрядчиком проекта, компанией Leighs Construction. По этой причине планы создания новой исследовательской станции были приостановлены.

Первоначально стоимость реконструкции должна была составить 250 миллионов новозеландских долларов, но с тех пор эта цифра резко увеличилась.

В опубликованном заявлении Новозеландский институт Антарктиды заявил, что изучает способы реализации проекта в рамках нового бюджета в 498 миллионов новозеландских долларов, чтобы подготовить обновленное экономическое обоснование для Кабинета министров островного государства.

«Правление ранее привлекло внешнюю поддержку для проведения анализа вариантов реконструкции и учредило внешнюю группу для предоставления дальнейших рекомендаций по этим вариантам и в целом по проекту. Эта работа завершена, ее итоги будут рассмотрены в текущем месяце», – заявили в антарктическом институте.

«Мы подготовим новое экономическое обоснование для рассмотрения Кабмином, как только будет определен дальнейший путь развития проекта. Для включения в экономическое обоснование нам может потребоваться дальнейшее планирование и проектирование, в зависимости от характера принятых решений».

Расходы на Южный полюс

Правительство дополнительно выделило 22 миллиона новозеландских долларов (1,2 млрд руб.) на реконструкцию базы Скотт-Бейс (на фото – существующая база), указав их в бюджете на прошлой неделе, чтобы правление Новозеландского института Антарктиды смогло сохранить существующую проектную команду и завершить подготовку экономического обоснования трат на реконструкцию.

Прошлогоднее неизрасходованное финансирование, как сообщается, было переведено на «резервный счет с будущим сокращением при условии одобрения Кабинета министров», говорится в документе.

Представитель антарктического агентства Новой Зеландии заявил, что они уже готовили три экономических обоснования для проекта реконструкции Скотт-Бейс – в 2016, 2019 и 2021 годах.

Этот план включает перенос долгосрочных научных экспериментов, реконструкцию существующей инфраструктуры для поддержки этапа строительства, модернизацию ветроэнергетической системы на о. Росса, а также проектирование и строительство новой основной базы.

Комплекс для базы Скотт-Бейс должны были построить в новозеландском порту Тимару, разделить на восемь модулей и отправить в Антарктиду.

По заявлению представителя Новозеландского института Антарктиды, планирование летнего сезона 2024 года ведется с упором на модернизацию ВИЭ и капремонт основной базы, которые потребуются независимо от окончательного проекта и избранного метода строительства. Он добавил, что большая часть работы по переносу долгосрочных научных экспериментов и модификации существующей инфраструктуры уже завершена.

База Скотт-Бейс была построена для участия Новой Зеландии в Трансантарктической экспедиции Британского Содружества и была официально открыта в 1957 году.