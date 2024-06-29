Развод с бизнесменом Яном Абрамовым актриса Алсу использует для пиара, пытаясь вновь возродить свою популярность. Это похоже на расставание Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году, считает музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Он отметил, что предполагал нечто подобное. Если бы у Алсу не было желания возобновить карьеру и привлечь к себе внимания, она бы тихо развелась без лишнего шума в СМИ.

Рудченко также оценил шансы певицы на возрождение популярности. Он отметил, что ей за 40, поэтому нужно предпринимать меры для омоложения аудитории. Наличие неплохих финансовых возможностей позволит ей выпустить хиты для молодежи, а также поучаствовать в интересных дуэтах, которые вполне могут привлечь к себе внимание. С таким подходом успех на сцене станет реальностью.