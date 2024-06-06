Российский продюсер Сергей Дворцов назвал суммы гонораров известных певиц нашей страны. Его процитировало издание Passion.ru.

По словам Дворцова, среди самых богатых российских исполнительниц стоит отметить Ларису Долину. Певица является ветераном отечественного шоу-бизнеса, поэтому и гонорары за свои выступления получает соответствующие.

«Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачева», – отметил продюсер.

Конкурировать с Долиной и Пугачевой могут только Надежда Кадышева и Надежда Бабкина, которые тоже имеют очень внушительные заработки от своих выступлений.

Дворцов подчеркнул, что во времена своего проживания в России Алла Пугачева могла запросить за свое выступление порядка 20 миллионов рублей. За выступление Ларисы Долиной организаторы платят от 2-х до 5-ти миллионов рублей. А вот Кадышева и Бабкина получают от 3-х до 7-ми миллионов рублей.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что богатейшими певицами в России являются Надежда Кадышева и Надежда Бабкина.