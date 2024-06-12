Известный продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с журналистами о средней сумме гонорара певицы Полины Гагариной. Артистка зарабатывает от 7 до 10 миллионов рублей. По мнению продюсера, предстоящий концерт Гагариной, который должен состояться в «Лужниках», по всей вероятности, выйдет певице в «ноль». Ведь аренда площадки на один вечер составляет порядка 10 миллионов рублей.

«Поэтому по большей части действительно Полина уходит в «ноль», а то ли в большущий минус с тем же логистическим расчетом. Это команда, танцоры, билетеры, охрана и тому подобное», – заявил Дворцов.

Ранее Полина Гагарина призналась, что у нее не будет прибыли от концерта в «Лужниках». Она подчеркнула, что концерт является благотворительным. По словам артистки, ради шоу она потратит даже часть собственных средств. Гагарина подчеркнула, что ее цель – проведение мероприятия такого уровня в России.