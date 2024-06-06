Принц Уэльский Уильям поделился подробностями о здоровье своей супруги – Кейт Миддлтон. По его словам, принцесса очень расстраивается из-за своего отсутствия на важных мероприятиях. Однако она сконцентрирована на своем лечении.

Принц Уильям на днях рассказал, что его супруга уже чувствует себя намного лучше. С каждым днем ее состояние здоровья улучшается, а она старается сохранять позитивный настрой. Наследник престола во время встречи с ветеранами в честь 80-й годовщины высадки в Портсмуте 5 июня заявил, что принцесса Уэльская очень сожалеет о пропуске этого мероприятия.

«Ей бы очень хотелось быть здесь сегодня», – подчеркнул Уильям.

По его словам, семья его супруги имеет прямое отношение к событиям в Нормандии. Бабушка принцессы служила в Блечли-парке.

На днях стало известно, что как бы ни хотела принцесса Уэльская побыстрее приступить к своим королевским обязанностям, это случится не так скоро. Даже после выздоровления принцессе понадобится много времени и сил на полноценное восстановление.