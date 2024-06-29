Житель населенного пункта Сергокала в Дагестане рассказал, что теракт произошедший 23 июня, был предсказуемым. Боевики, организовавшие его, просто чувствовали свою безнаказанность, так как их прикрывал отец.

Бизнесмен Магомед Омаров занимается строительством домов по индивидуальному заказу. В его собственности имеется четыре мечети, которые сыновья использовали для вербовки местных жителей в террористы.

Ранее Омаров возглавлял Сергокалинский район, но после ухода с должности занялся бизнесом. Причем довольно успешно, поэтому денег у него немало, рассказал прихожанин местной мечети.

Сейчас Омаров арестован за мелкое хулиганство на 10 суток. За это время следователи надеются найти доказательства, чтобы предъявить бывшему главе района более серьезное обвинение.

Напомним, в результате теракта погиб 21 человек.