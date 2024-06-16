Заключение долгосрочного мира на Украине возможно только при участии в мирных переговорах обеих сторон конфликта. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, зачитывая итоговый документ украинского саммита в Бюргенштоке.

«Долгосрочное решение должно включать обе стороны», – заявила швейцарский президент.

Виола Амхерд в очередной раз подчеркнула, что долгосрочный мир на территории Украины возможен при выполнении ряда условий. По ее словам, мирное соглашение возможно только при участии в переговорах обеих сторон конфликта – Киева и Москвы.

Напомним, что в швейцарском городе Бюргеншток с 15-го по 16-е июня проходит саммит по Украине. Организатор мероприятия Швейцарии разослала официальные приглашения 150 странам мира, в число которых не вошла Российская Федерация. Однако на встречу приехали представители 91 страны из 150 приглашенных. При этом несмотря на обозначенный статус мероприятия, как саммит, далеко не все страны-участницы делегировали на него первых лиц государств.