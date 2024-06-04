Решение о закрытии Балтийского моря для российских судов будет расценено Москвой, как «объявление войны» со стороны НАТО. Об этом в беседе с корреспондентом газеты Financial Times заявил латвийский президент Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, инциденты с подводными кабелями, пролегающими на дне Балтийского моря, являются спланированной диверсией Российской Федерации. Поэтому страны Балтии должны продумать меры безопасности для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Одной из таких мер, по мнению Ринкевичса, является увеличение количества морских патрулей Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря.

При этом решение о полном закрытии акватории Балтийского моря для российских судов можно расценивать, как официальное объявление войны России. Ринкевичс подчеркнул, что необходимо обсуждать все меры по обеспечению безопасности, однако это не означает, что все их необходимо принимать.