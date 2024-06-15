Новая модель отечественного автопроизводителя Lada Iskra должна заинтересовать молодого потребителя. Новинка отлично подойдет в качестве первого автомобиля. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

«Дизайн Iskra более динамичный, сбалансированный, я бы сказал, более молодёжный», – заявил руководитель автозавода.

По его словам, в настоящий момент средний возраст покупателя автомобилей семейства Lada равен 42 годам. При этом еще недавно данный показатель составлял 44 года. Поэтому руководство завода «АвтоВАЗ» при разработке новых моделей будет стараться заинтересовать молодого потребителя.

Одним из ключевых факторов, который может привлечь внимание молодежи к модели Lada Iskra при выборе первого автомобиля, является наличие современной мультимедиа со встроенными сервисами «Яндекс». При этом старт продаж новинки запланирован на начало 2025 года. Автомобиль будет доступен в кузовах седан, универсал и универсал во внедорожном исполнении под названием Cross.