Первая партия артиллерийских боеприпасов, закупленных в третьих странах по так называемой «чешской инициативе», была успешно доставлена на территорию Украины. Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) написал премьер Чехии Петр Фиала.

По его словам, первая партия боеприпасов для артиллерийских орудий, закупленных в рамках «чешской инициативы», некоторое время назад была успешно поставлена Киеву. Фиала добавил, что его он и дальше будет делать все возможное, чтобы задуманная Чехией инициатива была выполнена в полном объеме.

Напомним, что в мае глава чешского правительства Петр Фиала выступил с предложением к западным странам начать закупки артиллерийских боеприпасов в третьих странах для нужд украинской армии. К так называемой «чешской инициативе» присоединилось 20 западных стран, включая Германию, Канаду, Голландию и Польшу. В планах чешского правительства закупить и доставить на территорию Украины 500 тысяч артиллерийских боеприпасов.