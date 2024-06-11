Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным было поручено Главному следственному управлению СК РФ осуществить проверку признанной в России иностранным агентом актрисы Яны Трояновой.
Причиной является ее недавние высказывания о необходимости убивать русских детей. Соответствующая информация была опубликована в официальном Телеграм-канале СК РФ. Отмечается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка высказыванию Яны Трояновой.
Напомним, российская актриса Яна Троянова, проживающая ныне во Франции, дала интервью изданию «Новая газета. Европа» (признанная генпрокуратурой нежелательным изданием в России). Она заявила, что считает вполне заслуженными негативное отношение со стороны украинцев, поэтому считает вполне логичными призывы к уничтожению россиян, включая детей.
«Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: “Русских надо убивать, даже детей”. Или как украинцы говорят: “Хороший русский — мертвый русский”», – заявила актриса.