Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным было поручено Главному следственному управлению СК РФ осуществить проверку признанной в России иностранным агентом актрисы Яны Трояновой.

Причиной является ее недавние высказывания о необходимости убивать русских детей. Соответствующая информация была опубликована в официальном Телеграм-канале СК РФ. Отмечается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка высказыванию Яны Трояновой.

Напомним, российская актриса Яна Троянова, проживающая ныне во Франции, дала интервью изданию «Новая газета. Европа» (признанная генпрокуратурой нежелательным изданием в России). Она заявила, что считает вполне заслуженными негативное отношение со стороны украинцев, поэтому считает вполне логичными призывы к уничтожению россиян, включая детей.