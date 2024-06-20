Пранкеры Лексус и Вован связались от имени экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим польским лидером Брониславом Коморовским, занимавшим свой пост с 2010 по 2015 годы.

В разговоре с “Порошенко” он признал, что польские арсеналы пусты. В случае начала боевых действий целым дивизиям не будет хватать артиллерийского вооружения и танков.

Также Коморовский сообщил, что в курсе террористических атак Украины на территорию России. Он отметил, что не поддерживает такой подход так как Киев может быть признан столицей террористического государства. А вместе с ним и те, кто его поддерживает. При этом он не против, если ВСУ “попадут по Кремлю”.

“Украине нужно быть внимательной к тому, какие она использует методы, потому что западный мир всегда будет мыслить упрощенным способом. Но если бы вам удалось бы попасть в Кремль — это было бы очень интересно”, – заявил экс-президент Польши.

Кроме того, он заметил, что сейчас Киев расплачивается на прозападный курс государства.