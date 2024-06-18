«Пятый канал» показал кадры разгрома опорных пунктов ВСУ российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34. Отмечается, что для удара использовались авиабомбы ФАБ-500 с унифицированными модулями планирования и коррекции.

Разработка и внедрение этих модулей позволило обеспечить максимальную безопасность российских самолетов. Теперь они наносят удары с дальних дистанций и не подвергаются атакам ПВО противника, которая просто не в состоянии до них достать.

Инженер эскадрильи Су-34 рассказал, что немаловажное значение имеет подготовка самолета к вылету. Она включает в себя осмотр всей аппаратуры и элементов конструкции, заправку топливом, необходимыми газами и жидкостями.

Кроме того, в обязательном порядке осуществляется осмотр самих боеприпасов, проверка надежности их крепления и подключения.