Польский наемник в зоне проведения специальной военной операции попал под обстрел ВС РФ и испытал на себе «все прелести боевых действий», рассказал портал «Военное дело».

Также авторы публикации выложили в Сеть кадры, на которых запечатлен пребывающий в панике «солдат удачи».

На видео боевик сперва пытается укрыться от обстрелов, прыгая с места на место. Затем мощный взрыв раздается прямо возле него. Поляк после этого выругался и быстро убежал куда подальше, чтобы найти укрытие от осколков и снарядов.

Напомним, согласно данным Минобороны РФ, уже ликвидировано более 6 тысяч боевиков из разных стран мира, которые ехали на Украину, чтобы заработать деньги на конфликте. Также многие не выдержали и уже после первых боев сбежали домой.