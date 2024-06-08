Российский танк Т-90М «Прорыв» выполнял свое боевое задание, когда был атакован вражеским FPV-дроном. Боевая машина не только смогла выдержать удар, но и выполнила свою боевую работу. После этого быстро отправилась в тылов на ремонт.

На видеокадрах, опубликованных рядом Телеграм-каналов можно увидеть, как экипаж боевого танка Т-90М, несмотря на горящий отсек, бодро выезжает с зоны боевых действий в тыл. Как сообщил военный блогер Кирилл Федоров, по всей вероятности, сработала динамическая защита при атаке вражеского беспилотного летательного аппарата. Загорелся один из внешних топливных баков.

«Вероятно, от срабатывания ДЗ рванул один из внешних топливных баков», – написал блогер в своем Телеграм-канале.

Ранее видеозапись с Т-90М опубликовал в своем ТГ военный корреспондент Андрей Руденко.