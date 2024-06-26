В Телеграм-канале «Два майора» была опубликована видео-история российских штурмовиков Кабаси и Кастета, которые вдвоем в нечеловеческих условиях смогли взять штурмом украинскую позицию на Запорожском направлении. Российские бойцы оказались в «закрепе» без провизии и еды целых восемь дней. Но, несмотря на это, им удалось выполнить боевой приказ и взять пулеметное «гнездо» противника.

Кассет и Кабаси вдвоем несколько раз атаковали позицию ВСУ. В итоге противник решил, что началось масштабное наступление российских сил. Российские штурмовики смогли зайти в блиндаж противника. По итогу украинские боевики обратились в бегство.

На снятых кадрах можно увидеть, как ВСУшники, находящиеся на других позициях, начали стрелять по своим сослуживцам. В итоге украинские боевики уничтожили порядка десяти своих же бойцов, пытавшихся сбежать с позиции.

Кастет и Кабася получили ранения во время отхода в тыл. Им удалось добраться до своих порознь и отправиться в госпиталь, где товарищи снова встретились. Однако Кабася после выздоровления вновь отправился на фронт, где погиб во время очередного штурма.