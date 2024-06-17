ВСУ попытались высадить десант на одном из островом на Днепре под Херсоном, однако сделать это помещал кустарный боеприпас «Палыч», сброшенный с российского беспилотника.

Видео этого эпизода опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне». На кадрах дрон сбрасывает самодельное взрывное устройство прямо на лодку с боевиками ВСУ, приближающуюся к острову.

Практически сразу раздается мощный взрыв. Десантники разлетаются в разные стороны, их миссия в очередной раз провалена. Однако можно предположить, что это не станет уроком, командование ВСУ продолжит слать своих боевиков на верную смерть.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что боевики ВСУ теперь пытаются высадить десант не в Крынках, а ближе к Каховке. Однако ВС РФ внимательно следят за ними и пресекают все подобные попытки.