Военный корреспондент Андрей Руденко выложил в своем Телеграм-канале видеозапись еще очередного удара ВС РФ по месту нахождения живой силы и техники ВСУ в Липцах в Харьковской области. Удар был нанесен фугасной авиационной бомбой (ФАБ-3000).

На видеозаписи, сделанной при помощи разведывательного БПЛА, можно рассмотреть, как бомба упала около строения и последующий взрыв выбил часть стены. Отмечается, что удар был нанесен по месторасположению 3-го батальона 13 отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. В результате удара ликвидировано порядка 70 украинских бойцов.

«Липцы, Харьковская область, второй удар с применением ФАБ-3000 с УМПК», – сообщил военкор Руденко.

В марте 2024 года представители МО РФ сообщили о начале массового производства ФАБ-3000. Трехтонная фугасная авиабомба имеет внушительную разрушительную силу. Отмечается, что ее ВС РФ будут применять с целью нанесения ударов по особо укрепленным районам противника. Усовершенствование ФАБ-3000 при помощи новых технологий сделает эту авиабомбу оружием с высокой точностью поражения.