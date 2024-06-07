По сообщению Минобороны РФ, российские подразделения группировки «Запад» за минувшую неделю смогли занять более выгодные позиции в зоне специальной военной операции, отразив при этом 11 контратак противника. А ВСУ на этом направлении потеряли порядка 2850 бойцов.

«ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии», – сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны.

Кроме того, по сообщению Конашенкова, за прошедшую неделю сдались в плен 27 украинских военнослужащих.

Российские войска также уничтожили два вражеских самолета – истребители МиГ-29 ВВС Украины. Также был поражен украинский штурмовик Су-25 с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

По сообщению министра обороны России Андрея Белоусова, за минувший месяц ВС РФ смогли освободить 28 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.