Пострадавшие в результате украинских террористических обстрелов жители Белгорода пожаловались на условия их размещения в одном из населенных пунктов Краснодарского края.

Белгородка по имени Наталья рассказала, что поселить их собирались в отеле “Дружба”. Однако изменили планы и разместили гостей в бараках, предназначенных для рабочих. Они обшиты металлическим сайдингом.

“Вокруг идёт ремонт, шум и грязь. Не во всех номерах еще закончен был ремонт, висела проводка, текли унитазы, не было света. Рядом работают и живут рабочие из Средней Азии”, — рассказала женщина.

До номеров добираться далеко, так как нужно идти по заросшему пустырю. Также нет уличного освещения. Развлечения для детей и лежаки в отеле платные, “шведского стола”, обещанного принимающей стороной, нет.

Региональный штаб заявил, что женщины с детьми все уже переселены в другие места. То же самое в ближайшее время будет проделано и с остальными.

“С принимающей стороной мы на связи и совместно в срочном порядке переселили уже всех женщин с детьми в другой корпус. Сегодня до конца дня будут переселены все остальные наши жители”, — рассказали представитель оперштаба Белгородской области.

Также они отметили, что рабочие как раз ремонтируют тот корпус гостиницы, который предназначается для жителей Белгорода.