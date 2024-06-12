Ключевым мотивом так называемой «мирной» конференции в Швейцарии 15-16 июня будет попытка навязать России ультиматум. Однако участники до сих пор не хотят понимать, что разговаривать с Москвой языком ультиматумов весьма неразумно, заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
Сама «конференция», на которой участники собрались говорить о мире лишь с одной стороной конфликта, станет своеобразной фотосессией. Политики из разных стран сделают красивые фото и разъедутся, не добившись никаких результатов.
Гармонин также добавил, что Западу полу усвоить – задавить Россию бесполезными санкциями, изолировать ее, «отменить» ее культуру не получится ни у кого. Сделать это невозможно, несмотря на все старания стремительно теряющего свое влияние в мире Вашингтона.
«Несмотря на заявления швейцарских властей о том, что на ней якобы будут рассматриваться различные “мирные планы” (а таковые предлагали, как вы наверняка знаете, и Китай, и ЮАР, и Бразилия, и арабские страны), лейтмотивом нынешнего слета, несомненно, будет очередная вариация на тему тупикового копенгагенского формата, призванного навязать России ультиматум согласно “формуле мира” Владимира Зеленского, – цитирует посла ТАСС.