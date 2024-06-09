В финал «Новой битвы экстрасенсов» вышли вампир Артем Краснов и ясновидица Елизавета Петрова. Судьба еще одной путевки должна была решиться в дуэли Александра Сакова и Максима Левина, но в итоге они оказались в финале оба.

В дуэли им требовалось не глядя отгадать, кто изображен на фотографиях. На первом снимке был представлен сам Саков, на втором – Ив Сен-Лоран, а на третьем – сгенерированная ИИ картинка, составленная из изображения Ив Сен-Лорана и Сакова.

Оба дуэлянта с задачей справились, но Левин все же сделал это лучше соперника. Петрова и Краснов заявили, что хотели бы видеть в финале именно его.

Однако зрители считали иначе. В их голосовании Саков набрал 99 559 голосов, а Левин – 33 727. Еще 97 230 зрителей проголосовали за обоих, поэтому в финале сезона будет четыре участника.