Украинские боевики нанесли удар по многоквартирному дому в Шебекино, в результате которого был полностью разрушен один из подъездов. Сотрудникам чрезвычайных ситуаций удалось спасти 6 человек с верхних этажей. Тела 4-х мирных жителей достали из-под завалов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Шебекино на месте разрушенного подъезда в пятиэтажном доме завершены поисково-спасательные работы», – написал глава региона.

По его словам, раны различной степени тяжести получили еще 6 жильцом многоквартирного дома, находившихся в своих квартирах в момент удара со стороны ВС Украины. Губернатор отметил, что экспертиза признала поврежденный после удара украинских боевиков многоквартирный дом непригодным для жизни.

«Поэтому начиная с сегодняшнего дня администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества жителей поврежденного дома», – заявил Гладков.

Глава региона отметил, что жители многоквартирного дома на Железнодорожной, чьи квартиры были полностью разрушены получат новое жилье. Данный вопрос будет согласован с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.