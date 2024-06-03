Рядом с Зуевской ТЭС в Донецкой народной республике средства радиоэлектронной борьбы перехватили разведывательный дрон производства Португалии. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по ДНР.

Беспилотник проводил разведку, выискивая системы противовоздушной и противоракетной обороны у Зуевской ТЭС, а также оценивал реакцию всех средств, обеспечивающих защиту этого объекта критической инфраструктуры.

Также у одного из энергообъектов в северной части Донецка был перехвачен еще один разведывательный БПЛА. Это может указывать на попытку ВСУ организовать массированную атаку на критическую инфраструктуру республики.

Всего, по данным регионального управления ФСБ, над Макеевкой, Авдеевкой, Горловкой и столицей ДНР Донецком было обнаружено и сбито 185 беспилотников различного типа, принадлежащих украинским ВС.