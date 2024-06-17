Недавно компания «АвтоВАЗ» представила в рамках Петербургского экономического форума первый предсерийный образ своей новой модели – компактного седана Lada Iskra. Портал Колеса.ru опубликовал первые рендеры новой отечественной модели в модификации Sport.

Представители отечественного автопроизводителя уже подтвердили, что на российском рынке в 2025 году появится не только модификация в кузове седан, но также автомобили в кузове универсал и кросс-универсал. При этом стоящие на конвейере такие модели, как Lada Granta и Lada Vesta также имеют спортивные модификации, отличающиеся от гражданских автомобилей интерьером и экстерьером.

На представленных рендерах можно увидеть, что спортивная модификация модели Lada Iskra окрашена в серебристый металлик. Претерпел изменения по сравнению с представленным автомобилем и передний бампер, получивший Х-образные молдинги черного цвета, полосу красного цвета по центру и контрастные вставки по бокам. Спортивная версия компактного седана также получила колесные диски иного дизайна и пороги иной формы. Задний бампер также был немного видоизменен и получил элементы красного цвета.