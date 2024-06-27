Американская порномодель Хлоя Амур считает, что хотя красивые и хорошо сложенные мужчины являются лучшими в сексе, строить долгосрочные отношения с ними нельзя.

По ее словам, такие мужчины зациклены только на себе, они хотят, чтобы все вращалось вокруг них. Также они ненадежные партнеры, а те негативные эмоции, которые женщины получают от общения с сексуальными мужчинами, совсем не стоят их красоты.

32-летняя Хлоя рассказала, что как-то встречалась с таким мужчиной. Он был обходительным и нежным до первого секса. После этого он стал “строить” ее, требовать, чтобы выполнялись все его прихоти. Он думал, что его красота позволяет вести себя в таком духе.

По мнению порномодели, идеальный бойфренд должен быть романтичным, помогать во всем, включая домашние дела, дарить цветы и быть интересным в общении. Кроме того, он должен следить за своей внешностью.