Американский полковник в отставке Ларри Уилкерсон во время беседы с журналистом Дэнни Хайфоном заявил, что в случае необходимости ВС России смогут взять Одессу и другие территории за один-два месяца боевых сражений.

«Одесса падет, у Украины не будет портов на Черном море, пусть забудут про торговлю зерном», – подчеркнул Уилкерсон.

По словам отставного полковника США, все заявления западных и украинских политиков, что ВСУ способны одержать победу над российской армией являются абсурдом. Если не будет мирного урегулирования конфликта, то в конечном итоге Киев потеряет контроль еще над многими украинскими территориями. А если будет отрезан выход к морю, то украинская экономика будет полностью разорена.

Ранее российский президент Владимир Путин озвучил основные условия для начала мирных переговоров с Украиной по урегулированию конфликта. По словам главы государства, необходимо достичь договоренностей на условиях, подходящих России, которые были бы максимально надежны.