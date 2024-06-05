Киев в данный момент не способен провести контрнаступление на Харьковском направлении. Инициативой владеют российские войска и пока не видно тех факторов, которые могли бы что-то изменить, считает полковник запаса Владимир Трухан.

“И мы еще второй эшелон не вводили. Он предназначен для наращивания усилий. И там, где фронт противника рухнет, его могут ввести в действие”, – пояснил эксперт.

Также он отметил, что все заявления украинских властей и военных экспертов из Киева о якобы начале контрнаступления – это не более, чем информационный вброс. Киевскому режиму нужно что-то говорить Западу, чтобы не потерять его поддержку. Но на деле возможностей для контрнаступления у него нет и быть не может.