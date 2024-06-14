Для начала переговоров о мире Украина должна вывести свои войска из новых регионов России. Кроме того, статут российских Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, ЛНР и ДНР должен быть закреплен в международных соглашениях, заявил 14 июня президент РФ Владимир Путин.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «МК» отметил, что это заявление было сделано для Запада, так как «просроченный» президент Украины Владимир Зеленский ничего не решает без команды от кураторов.

Кроме того, это высказывание фактически поставило точку на «мирном саммите», который Киев собирает в Швейцарии. Ведь Владимир Путин ясно перечислил условия для мира и Украине необходимо реагировать. Если она начнет «лавировать», это покажет, что никакой мир ей не нужен. И весь смысл швейцарской конференции улетучится сам собой.

Также Матвийчук прокомментировал заявление Путина о нелегитимности Зеленского. Российский лидер этим высказыванием дал Западу понять, что условия мира озвучены, но их не с кем обсуждать.