Специальная военная операция на Украине вряд ли закончится в 2024 году, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал заявление замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-майора Апти Алаудинова.

Матвичук в интервью Ленте.ру отметил, что генерал слишком торопит события. На дату завершения СВО влияют внешние факторы, самый главный из которых – это военная помощь Запада Киеву. США и их союзники намерены затягивать конфликт и дальше, поэтому поддерживают Украину оружием и финансами.

“А в том, что победа будет за Россией, я поддерживаю на сто процентов”, – резюмировал военный эксперт.

Напомним, ранее украинский военный Роман Свитан прокомментировал телефонные переговоры министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина. Он высказал предположение, что эта беседа призвана помочь Киеву принять решение о капитуляции.