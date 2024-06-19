Киев с нетерпением ждет истребители F-16, однако они вряд ли скоро появятся на Украине, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что с самолетами должны работать квалифицированные специалисты, в совершенстве владеющие английским языком, так как именно он используется в многочисленных чертежах и схемах, инструкциях и примечаниях к запасным частям. Таких техников должно быть не меньше 40-50 человек, причем их нужно длительное время обучать.

Но это не главная причина, по которой Запад не будет спешить отправлять на Украину истребители F-16. Все дело в том, что для этих самолетов нужны аэродромы с радиолокационными станциями, радиолокационными вышками, технико-эксплуатационными станциями и другой инфраструктурой, которой у Киева нет.

Он пытается оборудовать имеющиеся аэродромы, однако все они находятся в зоне досягаемости российских ракет. Можно размещать самолеты в соседних Румынии и Польше, но вряд ли эти страны добровольно захотят превращаться в мишени для России. Поэтому когда будут созданы условия для появления на Украине F-16, сказать сложно.