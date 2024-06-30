Полет авиабомбы ФАБ-3000, которую ВС РФ использовали 30 июня для удара по позициям ВСУ в Нью-Йорке (ранее – Новгородское), может корректироваться уже после сброса с самолета. Это одна из ключевых особенностей данного боезаряда, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Он пояснил, что авиабомба оснащается унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), который позволяет управлять боеприпасом прямо во время полета, а также увеличивает дальность поражения целей.

Благодаря последнему свойству самолетам-носителям авиабомб ФАБ не нужно входить в зону действия вражеской системы противовоздушной обороны и подвергать себя ненужному риску.

«Основные поражающие действия ФАБ — это действия фугаса. Помимо продукта взрыва происходит ударная волна, и осколки позволяют усилить поражающее поле. Выбрасывают эти ФАБы с высоты до 16 километров, скорость, как правило, 1200 километров, эта бомба несет в себе более 1300 килограммов тротила», – раскрыл другие характеристики боезаряда эксперт.

Ударом по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке ВС РФ ликвидировали более 60 украинских военных, а также уничтожили четыре автомобиля.