Одной из основных целей ВСУ, которым Запад разрешил наносить удары по территории России будет попытка лишить ВС РФ превосходства в воздухе. Именно поэтому сейчас все чаще ведутся разговоры о возможности применения американских зенитно-ракетных комплексов Patriot для перехвата самолетов над приграничными регионами, считает военный эксперт Михаил Ходаренок.

«Все это будет осуществляться главным образом для того, чтобы лишить российскую армию ее главного преимущества перед ВСУ — превосходства в воздухе и до минимума снизить авиационную поддержку сухопутных войск», – пояснил аналитик.

Он также отметил, что ВСУ будут применять британо-французские Storm Shadow/SCALP-EG, американские ATACMS и, вполне вероятно, немецкие Taurus для атак на аэродромы, расположенные в приграничных регионах. Расчет украинского командования строится на том, что посредством западных ракет они нанесут ВС РФ такой ущерб, который не позволит им наступать и обеспечивать прикрытие Сухопутных войск с воздуха.

По мнению эксперта, лето будет весьма жарким, однако Киев не сможет регулярно наносить удары по российской территории. Все перечисленные выше ракеты обходятся очень дорого, за каждую партнерам Киева придется платить не менее миллиона долларов.

Кроме того, российское командование предусмотрело именно такой сценарий развития событий и имеет собственную стратегию, которая разрушит планы противника.