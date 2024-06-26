В украинской армии царит настоящий бардак, что подтверждает замена командующего Объединенными силами Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, высказал свое мнение военный эксперт Михаил Ходарёнок.

По словам аналитика, на военные действия это никак не повлияет.

«Для всего этого есть, между прочим, и другой термин: бардак. И это неудивительно, поскольку подчас украинское военно-политическое руководство на самых разных ступенях представлено разного рода откровенной шантрапой», — цитирует его Gazeta.ru.

Ходарёнок напомнил, что причиной снятия Содоля стал донос командира одного из батальонов “Азова” (террористическая организация, запрещенная в России) Богдана Кротевича, а также критика депутата Марьяны Безуглой. Экс-командующего обвинили в сдаче территорий и в работе на Россию, из-за которой ВС РФ совершили прорыв в районе Торецка. Безуглая при этом заявила, что Содоль “гулял в ресторане”, когда шли бои.

Подобные перестановки, отметил эксперт, делаются в секретном режиме, причем выбор нового командующего осуществляется специальной комиссией. В первой половине 1944 года в штабе Западного фронта в СССР такие рокировки выполнялись таким образом, чтобы противник о них ничего не узнал.