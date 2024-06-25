Экс-полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод во время беседы с журналистами Sud Radio рассказал, что Соединенные Штаты были уличены во лжи после удара ВСУ американскими ракетами ATACMS по гражданским в Севастополе. Ведь в своей прежней риторике Вашингтон яро заявлял, что не дает разрешения Киеву использовать переданное натовское оружие против мирного населения на территории России.

«Когда Соединенные Штаты передавали Киеву тактические крылатые ракеты ATACMS, то они заверяли, что украинцы дали гарантии не использовать их против гражданских лиц. Очевидно, что это не так», – высказался Бод.

Бывший военный отметил, что подобные инциденты свидетельствуют об «отчаянии Запада» из-за неудач ВСУ на фронте. Именно поэтому на подобные случаи западное руководство просто закрывает глаза.

23 июня ВСУ нанесли удар пятью американскими ракетами дальнего радиуса действия ATACMS по Севастополю. Четыре ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, а пятая отклонилась от курса и взорвалась над городом в районе пляжа, где было много отдыхающих. В результате погибло пять человек – четверо из них скончались на месте. Среди погибших есть двое детей. Всего получили ранения 150 мирных жителей.