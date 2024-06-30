В деле о смерти голливудского актера Мэттью Перри появились новые подробности. Полиция установила, кто принес в дом артиста наркотики, из-за которых он умер.

Правоохранители уже допросили актрису Брук Мюллер в связи с гибелью ее коллеги. Также в ее доме изъяли все телефоны и компьютер, проведен тщательный обыск. Сообщается, что в скором времени Мюллер может быть предъявлено обвинение. То же самое ожидает и нескольких ее пособников.

Мэттью Перри скончался в возрасте 54 года 28 октября 2023-го. В результате вскрытия стало очевидно, что сердечный приступ актера наступил после приема наркотических препаратов.

Полиция рассматривала версию умышленного отравления звезды, а также в мае 2024 года начала поиск голливудских актеров, которые могли принести в дом Перри наркотики.

Мюллер – бывшая жена актера Чарли Шина. Она не комментирует возможные обвинения, на во время допросов и на обыске присутствовал ее адвокат. Известно, что 46-летняя актриса имеет проблемы с наркотической зависимостью.