Поездка украинского президента Владимира Зеленского на швейцарский саммит пройдет на фоне массовой гибели военнослужащих ВСУ на фронте и удручающей ситуации в экономике страны. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

«В стране погибли или ранены сотни тысяч людей, а Зеленский в это время поедет на саммит в Швейцарии», – сообщил украинский политолог.

По его словам, в стране каждый день похищают людей прямо на улицах городов и сел, прикрываясь массовой мобилизацией. При этом ситуация в экономическом и финансовом секторах страны просто ужасная, а президент Украины будет тратить бюджетные средства на организацию поездки на саммит в Швейцарии.

Политолог подчеркнул, что, в то время как украинские военнослужащие будут сидеть в окопах на фронте под непрекращающимися обстрелами со стороны ВС РФ, украинский президент будет наслаждаться проживанием в элитном отеле в Швейцарии.