Политолог Алексей Мартынов, комментируя итога швейцарского «саммита мира» по Украине, вспомнил старую шутку времен позднего Советского Союза.

«Была такая позднесоветская шутка: «мы вам такую борьбу за мир устроим, что камня на камне не останется». Заявления и выступления лидеров и представителей тех, кто посчитал необходимым там выступить, очень похожи на поздний Советский Союз в самом плохом смысле слова. Это какая-то шизофрения. Есть в этом что-то медицинское», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что саммит не имел отношения ни к миру, ни к Украине. В ходе мероприятия практически все его участники согласились, что ничего не добьются и нужна вторая часть «месяцев через пять». То есть, аккурат к американским выборам.